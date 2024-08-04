За сутки в Казахстане произошло семь возгораний автомобилей
Фото: pixabay
За прошедшие сутки на территории Казахстана произошло семь возгораний легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Спасатели опубликовали информацию с геолокацией минувших инцидентов:
- В городе Павлодар с переходом огня на рядом стоящие две автомашины;
- в Алматинской области между селами Жапек батыр и Жайнак;
- в селе Алгабас Коксуского района области Жетісу;
- в селе Бесколь Кызылжарсого района Северо-Казахстанской области;
- в городе Тобыл, Костанайского района Костанайской области;
- в селе Бесколь Кызылжарсого района Северо-Казахстанской области;
- в селе Шонжы, Уйгурского района Алматинской области.
Иная информация не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Абайской области туриста спасли от утопления.
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