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За сутки в Казахстане произошло семь возгораний автомобилей

Возгорание автомобилей в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 04:59 Фото: pixabay
За прошедшие сутки на территории Казахстана произошло семь возгораний легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Спасатели опубликовали информацию с геолокацией минувших инцидентов:

  • В городе Павлодар с переходом огня на рядом стоящие две автомашины;
  • в Алматинской области между селами Жапек батыр и Жайнак;
  • в селе Алгабас Коксуского района области Жетісу;
  • в селе Бесколь Кызылжарсого района Северо-Казахстанской области;
  • в городе Тобыл, Костанайского района Костанайской области;
  • в селе Бесколь Кызылжарсого района Северо-Казахстанской области;
  • в селе Шонжы, Уйгурского района Алматинской области.

Иная информация не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Абайской области туриста спасли от утопления.

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