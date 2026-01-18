Упавшую в колодец лошадь спасли в Алматинской области

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Талгар Алматинской области на территории частного дома лошадь упала в колодец, сообщает Zakon.kz.

С помощью специального оборудования и троса спасатели совместно с жителями аккуратно подняли животное на поверхность и передали его владельцу.

Благодаря оперативным действиям МЧС лошадь была спасена и не пострадала.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли путникам в ВКО.