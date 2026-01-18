#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Происшествия

Упавшую в колодец лошадь спасли в Алматинской области

упавшую в колодец лошадь спасли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 21:54 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Талгар Алматинской области на территории частного дома лошадь упала в колодец, сообщает Zakon.kz.

С помощью специального оборудования и троса спасатели совместно с жителями аккуратно подняли животное на поверхность и передали его владельцу.

Благодаря оперативным действиям МЧС лошадь была спасена и не пострадала.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли путникам в ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Темиртау спасатели помогли собаке, упавшей в колодец
20:49, 18 октября 2024
В Темиртау спасатели помогли собаке, упавшей в колодец
Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе
22:48, 10 августа 2024
Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе
В Костанае спасли девочку, упавшую в колодец
23:08, 21 февраля 2024
В Костанае спасли девочку, упавшую в колодец
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: