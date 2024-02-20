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Вытащили с того света: в Алматы сотрудники СГО чудом спасли тонувшего ребенка

Вытащили с того света: в Алматы сотрудники СГО чудом спасли тонувшего ребенка Фото: ДЧС Алматы
За спасение тонувшего ребенка награждены сотрудники Службы государственной охраны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, 18 февраля около 17:00 на территории общественного бассейна люди начали кричать о помощи, что в бассейне утонул ребенок, возрастом примерно 5-6 лет.

"Проявив решительность, сотрудники СГО незамедлительно начали оказывать первую помощь – ребенок лежал без сознания. лейтенант Абиров Серик в первую очередь проверив пульс на сонной артерии, определил его отсутствие ребенок не дышал. Убедившись  в отсутствии инородных предметов в полости рта, приступил к сердечно-легочной реанимации. Все действия по спасению проводились под командованием Абирова Серика, который осуществлял искусственное дыхание методом "Рот-ко рту", а Касенов Талгат  и Ілияс Серік проводили компрессию грудной клетки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после нескольких попыток реанимации, ребенок прокашлявшись, задышал.

"За смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка из воды, сотрудник Службы государственной охраны лейтенант Абиров Серик награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін"/"За спасение утопающих".  Подполковник Касенов Талгат, а также майор Ильяс Серік награждены "Благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве. 

Награду от имени министра по чрезвычайным ситуациям вручил начальник Департамента по ЧС города Алматы полковник Нурлан Атыгаев.

"От имени органов гражданской защиты выражаю Благодарность Вам за принятие оперативных действий за спасение ребенка, никто уже не возлагал надежды. Благодаря вашим умелым действиям и гражданским позициям удалось предотвратить несчастный случай", – отметил глава ДЧС.

Ранее сообщалось о другом чудесном спасении ребенка. Алматинские врачи успели спасти ребенка, у которого в дыхательных путях застряла твердая фасоль и едва не привела к трагедии.

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