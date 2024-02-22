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Пинавший детей мужчина в Туркестанской области оказался их отчимом

отчим пинал детей в Туркестанской области Фото: freepik
В Минпросвещения прокомментировали видео из Туркестанской области, где мужчина пинает детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, установлена личность подозреваемого. Он оказался отчимом детей, сообщает Zakon.kz.

Журналисты на брифинге в СЦК поинтересовались у представителей Минпросвещения, видели ли там видео, где мужчина пинает маленьких детей, и поинтересовались, какие меры приняты уполномоченным органом.

"Вчера дошла информация о том, что в Туркестанской области отчим совершил такой вот поступок. Видели видео. По этому факты возбуждено уголовное дело, полицейские нашли его и проводят соответствующие меры", – заявил представитель ведомства.

Видео с жестоким обращением с детьми вызвало широкий резонанс. В полиции 22 февраля сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

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Мадина Мамырханова
Министерство просвещения РК Казахстан Туркестанская область
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