Пинавший детей мужчина в Туркестанской области оказался их отчимом

В Минпросвещения прокомментировали видео из Туркестанской области, где мужчина пинает детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, установлена личность подозреваемого. Он оказался отчимом детей, сообщает Zakon.kz.

Журналисты на брифинге в СЦК поинтересовались у представителей Минпросвещения, видели ли там видео, где мужчина пинает маленьких детей, и поинтересовались, какие меры приняты уполномоченным органом.

"Вчера дошла информация о том, что в Туркестанской области отчим совершил такой вот поступок. Видели видео. По этому факты возбуждено уголовное дело, полицейские нашли его и проводят соответствующие меры", – заявил представитель ведомства.

Видео с жестоким обращением с детьми вызвало широкий резонанс. В полиции 22 февраля сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

