В Алматы произошло землетрясение во время сейсмотренировки

Утром 23 февраля 2024 года во время общегородской сейсмотренировки алматинцы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Сообщениями об очередных толчках жители Алматы стали делиться в социальных сетях. А затем официальную информацию опубликовала и Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

Отмечено, что 23 февраля 2024 года в 10:08 зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Энергетический класс землетрясения: 11.8. Магнитуда MPV: 5.2", – сказано в заявлении.

Сведения об ощутимости в Алматы – 2 балла.

Департамент по чрезвычайным ситуациям сразу же обратился с заявлением и напомнил, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне.

Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.

Примечательно, что землетрясение произошло почти сразу после начала сейсмотренировки, о которой Департамент по чрезвычайным ситуациям объявлял заранее.

Тогда глава ДЧС города Нурлан Атыгаев уточнил, что в преддверии Всемирного дня гражданской обороны 23 февраля в 10:00 в Алматы начнется общегородская сейсмотренировка.

Целью сейсмотренировки, по его словам, является повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее знали о маршрутах эвакуации, безопасных местах, подготовили тревожные чемоданчики.