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Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясения

Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:40 Фото: Zakon.kz
Утром 4 марта 2024 года алматинцы почувствовали сильное землетрясение в пять баллов, сообщает Zakon.kz.
Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:40

Фото: Zakon.kz

Жители и гости города покинули свои дома и рабочие месте.

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Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:40

Фото: Zakon.kz

Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:40

Фото: Zakon.kz

Кроме того, учителя попросили забрать учеников со школы.

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Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения
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Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов

Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.

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