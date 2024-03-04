Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясения
Фото: Zakon.kz
Утром 4 марта 2024 года алматинцы почувствовали сильное землетрясение в пять баллов, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Жители и гости города покинули свои дома и рабочие месте.
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Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кроме того, учителя попросили забрать учеников со школы.
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Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения
Фото: Zakon.kz
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.
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