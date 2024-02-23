Казнет потрясло избиение ребенка в детсаду Алматы

Очередное видео с издевательствами над детьми распространяют в социальных сетях. На этот раз инцидент произошел в детском саду Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео, на кадрах которого дети жестоко избивали одногруппника, опубликовано в Telegram-канале ZTB.KZ.

В редакцию издания обратились родители пострадавшего малыша. По их словам, это произошло 21 февраля 2024 года.

Как выяснилось позже, все происходило в момент, когда дети остались без присмотра воспитательницы:

"Она ушла по своим делам".

Теперь мальчик находится в больнице с сотрясением мозга.

К сожалению, воспитатель обманула родителей. Она заявила, что он "ударился сам".

Управление образования Алматы отреагировало на вопиющий случай в "Ясли-сад №51".

Из полученной объяснительной следует:

"Воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому, не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада".

Воспитателя все-таки наказали.

"За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора". Пресс-служба Управления образования Алматы

Кроме того, за ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание.

Пресс-служба полиции города также прокомментировала произошедшее.

"По заявлению родителя трехлетнего мальчика Управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Последнее время по Казахстану участились случаи с издевательствами над детьми. О последнем происшествии стало известно 22 февраля 2024 года. В Туркестанской области мужчина с младенцем на руках пинал мальчиков, лежащих на полу. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В полиции заявили, что расследуют уголовное дело.

