Казнет потрясло избиение ребенка в детсаду Алматы
Видео, на кадрах которого дети жестоко избивали одногруппника, опубликовано в Telegram-канале ZTB.KZ.
В редакцию издания обратились родители пострадавшего малыша. По их словам, это произошло 21 февраля 2024 года.
Как выяснилось позже, все происходило в момент, когда дети остались без присмотра воспитательницы:
"Она ушла по своим делам".
Теперь мальчик находится в больнице с сотрясением мозга.
К сожалению, воспитатель обманула родителей. Она заявила, что он "ударился сам".
Управление образования Алматы отреагировало на вопиющий случай в "Ясли-сад №51".
Из полученной объяснительной следует:
"Воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому, не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада".
Воспитателя все-таки наказали.
"За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора".Пресс-служба Управления образования Алматы
Кроме того, за ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание.
Пресс-служба полиции города также прокомментировала произошедшее.
"По заявлению родителя трехлетнего мальчика Управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Последнее время по Казахстану участились случаи с издевательствами над детьми. О последнем происшествии стало известно 22 февраля 2024 года. В Туркестанской области мужчина с младенцем на руках пинал мальчиков, лежащих на полу. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В полиции заявили, что расследуют уголовное дело.