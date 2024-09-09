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Детский омбудсмен прокомментировала избиение ребенка в детсаду Шымкента

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие, педофилия , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 00:42 Фото: pixabay
В Сети распространяются кадры, на которых воспитатель частного детского сада жестоко обращается с ребенком, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как женщина хватает за волосы спящую девочку и швыряет ее на пол. 

Данный факт на своей странице в Facebook прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева. 

"5 сентября на номер "111 " обратился отец пострадавшего ребенка. По данному факту отработали с Управлением образования города и департаментом полиции. Дело заведено, в настоящее время ожидаются результаты СМЭ. "111 " на связи с отцом ребенка, дело на контроле регионального уполномоченного", – написала она.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы. 

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