Детский омбудсмен прокомментировала избиение ребенка в детсаду Шымкента

В Сети распространяются кадры, на которых воспитатель частного детского сада жестоко обращается с ребенком, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как женщина хватает за волосы спящую девочку и швыряет ее на пол.

Данный факт на своей странице в Facebook прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева.

"5 сентября на номер "111 " обратился отец пострадавшего ребенка. По данному факту отработали с Управлением образования города и департаментом полиции. Дело заведено, в настоящее время ожидаются результаты СМЭ. "111 " на связи с отцом ребенка, дело на контроле регионального уполномоченного", – написала она.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы.