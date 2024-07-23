У алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге

Фото: pexels

В Алматинской области на трассе неизвестные лица угнали три автомобиля у жителя южной столицы. Стражи порядка уже задержали группу подозреваемых. Об этом 23 июля 2024 года рассказал начальник Департамента полиции (ДП) региона Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

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