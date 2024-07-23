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У алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге

У алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:42 Фото: pexels
В Алматинской области на трассе неизвестные лица угнали три автомобиля у жителя южной столицы. Стражи порядка уже задержали группу подозреваемых. Об этом 23 июля 2024 года рассказал начальник Департамента полиции (ДП) региона Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

По словам главы областного ДП, 23-летний житель Алматы обратился в Управление полиции Карасайского района 21 июля.

"В своем заявлении он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 июля, находясь на трассе Алматы – Бишкек, вблизи Каскелена, обманным путем завладели тремя автомашинами марки Lixiang Li9. Общий ущерб составил 90 млн тенге. Данный факт мошенничества зарегистрирован в районной полиции", – поделился подробностями Бауржан Аленов.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты расследования.

"22 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с полицейскими Карасайского района задержали группу подозреваемых лиц. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", – уточнил Бауржан Аленов.

Ранее стало известно, что в Алматинской области обнаружены останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш. Позднее глава ДП региона Бауржан Аленов рассказал детали происшествия.

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