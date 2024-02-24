Третьи сутки устраняют аварию на трубопроводе в Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по устранению повреждения на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в поселке Майкаин, где накануне была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, работы на месте продолжаются. Всего задействованы 119 человек и 48 единиц специализированной техники.

"Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подача водоснабжения в Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды – 250 кубометров в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Водовозы постоянно пополняют резервуар. Работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения.

Ранее, 23 февраля, акимат Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка.

Ранее сообщалось о крупной аварии на теплосетях в Павлодаре. 22 февраля без тепла остались многоэтажные дома и социальные объекты.