Из терминала аэропорта Астаны эвакуировали людей
Фото: соцсети
В МЧС РК сообщили о сильном задымлении между терминалами в столичном аэропорту. Сейчас проводится эвакуация посетителей, передает Zakon.kz.
"В 112 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны. По внешним признакам – в галерее между терминалами №1 и №2 сильное задымление, проводится эвакуация", – говорится в сообщении ведомства.
Фото: соцсети
В 08:24 пожар ликвидирован. Происходило горение 10-15 кв.м. электрокабелей в серверной терминала №2.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в пресс-службе воздушной гавани предупредили о возможных изменениях рейсов из-за ввода единого часового пояса.
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