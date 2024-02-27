Из терминала аэропорта Астаны эвакуировали людей

Фото: соцсети

В МЧС РК сообщили о сильном задымлении между терминалами в столичном аэропорту. Сейчас проводится эвакуация посетителей, передает Zakon.kz.

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