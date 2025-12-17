В аэропорту Астаны отреагировали на информацию об эвакуации из-за возгорания
Фото: Instagram/nqz_airport
Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы экстренной эвакуации посетителей аэропорта Астаны из-за возможного возгорания, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев:
"В аэропорту проводится плановая учебная тренировка по проверке системы оповещения и отработке взаимодействия служб. Все пассажиры и посетители были заранее оповещены через систему громкой связи о проведении учебной тревоги. Каких-либо происшествий, возгораний или угроз безопасности не зафиксировано".
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, обслуживание пассажиров и выполнение рейсов осуществляется без ограничений.
"Просим ориентироваться только на официальные источники информации аэропорта", – заключили в пресс-службе воздушной гавани.
