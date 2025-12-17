#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

В аэропорту Астаны отреагировали на информацию об эвакуации из-за возгорания

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:41 Фото: Instagram/nqz_airport
Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы экстренной эвакуации посетителей аэропорта Астаны из-за возможного возгорания, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев:

"В аэропорту проводится плановая учебная тренировка по проверке системы оповещения и отработке взаимодействия служб. Все пассажиры и посетители были заранее оповещены через систему громкой связи о проведении учебной тревоги. Каких-либо происшествий, возгораний или угроз безопасности не зафиксировано".

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, обслуживание пассажиров и выполнение рейсов осуществляется без ограничений.

"Просим ориентироваться только на официальные источники информации аэропорта", – заключили в пресс-службе воздушной гавани.

15 декабря 2025 года в Астане непогода сказалась на некоторых рейсах в аэропорту. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Аэропорт Астаны опровергает слухи о ЧП
10:00, 11 августа 2025
Аэропорт Астаны опровергает слухи о ЧП
В Уральске опровергли информацию об отставке акима города
13:58, 11 мая 2024
В Уральске опровергли информацию об отставке акима города
Из терминала аэропорта Астаны эвакуировали людей
09:25, 27 февраля 2024
Из терминала аэропорта Астаны эвакуировали людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: