Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в 00:00 часов Астана, Алматы, Шымкент, Абай, Акмолинская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Улытауская и Восточно-Казахстанская области отодвигают местное время на 1 час.
Таким образом, весь регион страны будет расположен в 5-м часовом поясе.
"С учетом установления единого часового пояса, актуальная информация о времени отправления и прибытия рейсов может быть изменена, поэтому просим пассажиров обратиться к авиаперевозчикам для уточнения информации".Пресс-служба аэропорта Астаны
Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.
Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента и др.