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Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов

Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 марта вводится единый часовой пояс (UTC+5). Пресс-служба столичного аэропорта решила напомнить об этом и заранее предупредила пассажиров, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в 00:00 часов Астана, Алматы, Шымкент, Абай, Акмолинская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Улытауская и Восточно-Казахстанская области отодвигают местное время на 1 час.

Таким образом, весь регион страны будет расположен в 5-м часовом поясе.

"С учетом установления единого часового пояса, актуальная информация о времени отправления и прибытия рейсов может быть изменена, поэтому просим пассажиров обратиться к авиаперевозчикам для уточнения информации".Пресс-служба аэропорта Астаны

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Весь Казахстан переходит на 5-й часовой пояс с 1 марта: принято постановление

Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента и др.

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