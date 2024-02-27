В Карагандинской области осужденный погиб после конфликта в колонии
Фото: Zakon.kz
В колонии строгого режима в поселке Караган Абайского района Карагандинской области скончался один из заключенных, сообщает Zakon.kz.
Чрезвычайное происшествие произошло 24 февраля 2024 года.
Согласно данным пресс-службы ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям, по факту смерти осужденного начато расследование.
"В учреждении уголовно-исполнительной системы №29 (максимальной безопасности) Карагандинской области между осужденными произошел конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточнили в ведомстве.
Также сказано, что возбуждено уголовное дело.
"Комитетом уголовно-исполнительной системы назначена проверка, по результатам которой действиям сотрудников будет дана правовая оценка", – добавили в ДУИС.
Еще один несчастный случай произошел в колонии Алматинской области. Там 21 февраля 2024 года от удара током скончался электрик.
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