В Карагандинской области осужденный погиб после конфликта в колонии

В колонии строгого режима в поселке Караган Абайского района Карагандинской области скончался один из заключенных, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайное происшествие произошло 24 февраля 2024 года.

Согласно данным пресс-службы ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям, по факту смерти осужденного начато расследование.

"В учреждении уголовно-исполнительной системы №29 (максимальной безопасности) Карагандинской области между осужденными произошел конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточнили в ведомстве.

Также сказано, что возбуждено уголовное дело.

"Комитетом уголовно-исполнительной системы назначена проверка, по результатам которой действиям сотрудников будет дана правовая оценка", – добавили в ДУИС.

Еще один несчастный случай произошел в колонии Алматинской области. Там 21 февраля 2024 года от удара током скончался электрик.