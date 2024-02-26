Электрик скончался от удара током в колонии Алматинской области

В одной из колонии Алматинской области 21 февраля 2024 года произошел несчастный случай – от удара током скончался электрик, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля, из социальных сетей.

"21 февраля текущего года в ходе проведения ремонтных работ в учреждении №57 штатного электрика ударило разрядом электрического напряжения. Сотрудниками УИС незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, после чего констатирована смерть гражданина", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в Департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Алматы, Алматинской и Жетысуской областям.

Также в департаменте сообщили, что штатный электрик не являлся осужденным, отбывающим наказание в данном учреждении.

"Данный факт зарегистрирован в книге учета информации и в ЕРДР Управления полиции Конаева. Вместе с тем учреждением направлены материалы для проведения комиссионной проверки Управлением по инспекции труда по Алматинской области", – добавили в ДУИС по Алматы, Алматинской и Жетысуской областям.

Ранее журналисты Павлодара увидели жизнь и быт заключенных в колонии №45, где отбывают наказание более 600 граждан, совершивших преступления небольшой тяжести.