Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Карагандинской области вспыхнули 100 тюков сена

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение степных пожаров, тушение степного пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 06:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В поселке Карабас Абайского района Карагандинской области на территории частного жилого дома произошло загорание 100 тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения загорания пожарные производили параллельную проливку соседних территорий. Так они прекратили дальнейшее распространение огня.

В итоге пожар потушили. Пострадавших нет.

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

Ранее сообщалось, что пожарные Алматы спасли от взрыва легковой автомобиль.

Читайте также

В Астане сотрудники МЧС спасли упавшего в яму пса
В Астане сотрудники МЧС спасли упавшего в яму пса
Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме
В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трех человек
Аксинья Титова
МЧС РК 2024 год Пожары Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Породы собак, которые будут защищать хозяев до последнего
Топ-7 пород собак, которые будут защищать хозяина даже под угрозой смерти
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: