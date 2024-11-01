В Карагандинской области вспыхнули 100 тюков сена

В поселке Карабас Абайского района Карагандинской области на территории частного жилого дома произошло загорание 100 тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения загорания пожарные производили параллельную проливку соседних территорий. Так они прекратили дальнейшее распространение огня.

В итоге пожар потушили. Пострадавших нет.

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

Ранее сообщалось, что пожарные Алматы спасли от взрыва легковой автомобиль.

