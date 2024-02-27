Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лженачальник налоговой запугивает алматинцев

Лженачальник налоговой запугивает алматинцев Фото: Zakon.kz
Казахстанцы обсуждают видео с участием "налоговика". Мужчина в одном из офисов Алматы потребовал пять миллионов тенге за "спокойствие". Теперь находчивого героя ролика разыскивают, сообщает Zakon.kz.

Автор видео обратился за помощью и рассказал о произошедшем. По его словам, утром в офис одной из компаний Алматы зашел мужчина и после приветствий предложил покровительство. Но не бесплатное, а за пять миллионов тенге. Он также отметил, что "ранее был начальником налоговой службы по Турксибскому району, а теперь его повысили и он стал начальником Алматы".

Заявитель добавил, что уже обратился в полицию.

Тем временем в департаменте госдоходов по Алматы уточнили, что такого сотрудника у них нет.

"Департамент государственных доходов по Алматы в связи с распространением в сети информации о предполагаемом случае вымогательства, связанного с сотрудником сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Уточняем, что у нас нет сотрудника, который связан с упомянутым инцидентом".Пресс-служба ДГД Алматы

Кроме того, специалисты рекомендуют в подобных ситуациях обращаться непосредственно в Департамент по Алматы для проведения дальнейшего расследования.

Также лженалоговиком заинтересовалась и полиция.

"По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его задержанию".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее Zakon.kz сообщал о мужчине из Жетысуской области, решившего примерить на себя образ сельского акима. Его оштрафовали.

Читайте также

Мужчина из Жетысуской области вальяжно изобразил акима и получил штраф
Мужчина из Жетысуской области вальяжно изобразил акима и получил штраф
Из США в Казахстан пытались провести опасную посылку
Из США в Казахстан пытались провезти опасную посылку
Обессиленную лошадь спасли из ледяной воды в Актобе
Обессиленную лошадь спасли из ледяной воды в Актобе
Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения
Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане
влияние магнитной бури на Землю и людей
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: