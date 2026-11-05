Почти 15 млн тенге отдал мошенникам пенсионер из Актобе

В Актобе пожилой мужчина стал жертвой классической, но от этого не менее опасной схемы обмана. Лжесотрудники ЦОНа и КНБ убедили его отдать все сбережения, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" со ссылкой на ДП Актюбинской области пишет, что сначала 76-летнему пенсионеру в WhatsApp позвонил неизвестный и заявил, что кто-то получил доступ к его персональным данным. Затем к делу подключились другие аферисты, представившиеся сотрудниками Комитета национальной безопасности.

"Они напугали его и убедили, что единственный способ спасти сбережения – перевести их на "безопасный счет". В итоге пенсионер снял с депозита 14,8 млн тенге и отправил их на чужие реквизиты", – отметило издание.

Полиция начала расследование и устанавливает причастных к преступлению.

В другом деле девушку по подозрению в мошенничестве при устройстве детей в детсады задержали в Астане.