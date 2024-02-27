Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подробности жестокого убийства женщины на съемной квартире в Шымкенте озвучили в суде

в Шымкенте осудили мужчину за убийство Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Шымкенте вынесли приговор по резонансному убийству молодой женщины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Стали известны новые подробности жуткого преступления на одной из съемных квартир Шымкента, произошедшего в июле 2023 года. Тогда тело молодой женщины обнаружили с признаками насильственной смерти. В суде установили, что мужчина задушил погибшую шнурками от кроссовок.

Дело в открытом порядке несколько месяцев рассматривали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. На скамье подсудимых оказался 29-летний безработный уроженец Жетысайского района. Как выяснилось, в Шымкент он переехал с целью заработка. Погибшая, как установлено судом, тоже приехала на заработки, но из Узбекистана.

Органами уголовного преследования установлено, что между погибшей и подсудимым в тот день возник конфликт из-за телефона. Мужчина подумал, что иностранка украла его телефон. Он напал на нее, завязалась драка, которая после переросла в жестокое убийство. Затем мужчина покинул место преступления и подался в бега. Чуть позже полицейские нашли его по месту жительства. Уже в суде обвиняемый вину полностью признал и раскаялся.

"29 июня подсудимый предварительно договорился с потерпевшей – гражданкой Республики Узбекистан – о встрече. Встретились они в Шымкенте, в доме по улице Тауке Хана. После чего у них произошел добровольный половой контакт. Затем, после полового контакта, у них началась ссора. Причина – подсудимый не смог найти свой сотовый телефон в этой квартире. Ссора переросла в драку, в результате чего подсудимый, взяв шнур от кроссовок, обмотав шею потерпевшей, задушил ее. Деяния подсудимого органами уголовного преследования квалифицированы по статье 99 – убийство. В судебном заседании установлено, что его деяния квалифицированы правильно", – рассказал корреспонденту Zakon.kz судья СМУС Шымкента Сырым Джаксылыков.

Подсудимый безработный, на момент совершения преступления был женат и имел ребенка. Его родные при назначении наказания просили учесть данный факт. А сторона погибшей не участвовала в судебных разбирательствах. Их судом не установили.

В итоге, вердиктом представителей Фемиды, мужчину осудили на 10 лет в колонии средней безопасности. Решением судьи, как выяснилось, осужденный остался недоволен. Он подал на апелляцию.

"Судом также не установлено, знают родственники погибшей о ее гибели или нет. Вину подсудимый признал. Но подал апелляцию. Подсудимый, скорее всего, надеялся на то, что на рассмотрении данного уголовного дела апелляционный суд проявит снисхождение к нему и, наверное, назначит ему менее тяжкое наказание", – сообщил судья.

О шокирующем преступлении стало известно летом 2023 года. На пульт 102 Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что в одной из съемных квартир обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Со слов знакомой хозяйки квартиры, полицейские установили личность убитой. При изучении записей камер видеонаблюдения в поле зрения оперативных работников тогда попал молодой человек, который и убил иностранку.

Похожее убийство было и в Актау, в августе 2022 года. Двойное убийство на съемной квартире потрясло местных жителей. По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка. В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу. Он зарезал ее и того самого "соперника". Предполагаемого убийцу нашли буквально по горячим следам.

Читайте также

пожар в гараже
Житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже
расследование
Руководство АНПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Молоток
За попытку незаконной продажи своей почки осудили жителя Актобе
Карина Адильбекова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: