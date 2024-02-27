Подробности жестокого убийства женщины на съемной квартире в Шымкенте озвучили в суде

В Шымкенте вынесли приговор по резонансному убийству молодой женщины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Стали известны новые подробности жуткого преступления на одной из съемных квартир Шымкента, произошедшего в июле 2023 года. Тогда тело молодой женщины обнаружили с признаками насильственной смерти. В суде установили, что мужчина задушил погибшую шнурками от кроссовок.

Дело в открытом порядке несколько месяцев рассматривали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. На скамье подсудимых оказался 29-летний безработный уроженец Жетысайского района. Как выяснилось, в Шымкент он переехал с целью заработка. Погибшая, как установлено судом, тоже приехала на заработки, но из Узбекистана.

Органами уголовного преследования установлено, что между погибшей и подсудимым в тот день возник конфликт из-за телефона. Мужчина подумал, что иностранка украла его телефон. Он напал на нее, завязалась драка, которая после переросла в жестокое убийство. Затем мужчина покинул место преступления и подался в бега. Чуть позже полицейские нашли его по месту жительства. Уже в суде обвиняемый вину полностью признал и раскаялся.

"29 июня подсудимый предварительно договорился с потерпевшей – гражданкой Республики Узбекистан – о встрече. Встретились они в Шымкенте, в доме по улице Тауке Хана. После чего у них произошел добровольный половой контакт. Затем, после полового контакта, у них началась ссора. Причина – подсудимый не смог найти свой сотовый телефон в этой квартире. Ссора переросла в драку, в результате чего подсудимый, взяв шнур от кроссовок, обмотав шею потерпевшей, задушил ее. Деяния подсудимого органами уголовного преследования квалифицированы по статье 99 – убийство. В судебном заседании установлено, что его деяния квалифицированы правильно", – рассказал корреспонденту Zakon.kz судья СМУС Шымкента Сырым Джаксылыков.

Подсудимый безработный, на момент совершения преступления был женат и имел ребенка. Его родные при назначении наказания просили учесть данный факт. А сторона погибшей не участвовала в судебных разбирательствах. Их судом не установили.

В итоге, вердиктом представителей Фемиды, мужчину осудили на 10 лет в колонии средней безопасности. Решением судьи, как выяснилось, осужденный остался недоволен. Он подал на апелляцию.

"Судом также не установлено, знают родственники погибшей о ее гибели или нет. Вину подсудимый признал. Но подал апелляцию. Подсудимый, скорее всего, надеялся на то, что на рассмотрении данного уголовного дела апелляционный суд проявит снисхождение к нему и, наверное, назначит ему менее тяжкое наказание", – сообщил судья.

О шокирующем преступлении стало известно летом 2023 года. На пульт 102 Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что в одной из съемных квартир обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Со слов знакомой хозяйки квартиры, полицейские установили личность убитой. При изучении записей камер видеонаблюдения в поле зрения оперативных работников тогда попал молодой человек, который и убил иностранку.

Похожее убийство было и в Актау, в августе 2022 года. Двойное убийство на съемной квартире потрясло местных жителей. По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка. В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу. Он зарезал ее и того самого "соперника". Предполагаемого убийцу нашли буквально по горячим следам.