Водитель застрял на опасном перевале в Жамбылской области

В ходе патрулирования Кордайского перевала – опасного участка трассы Алматы – Ташкент, начальник РОП Алимхан Карымсаков заметил машину, которая слетела с трассы. В авто находился лишь водитель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель не пострадал, но несколько часов стоял на трассе и пытался остановить попутный транспорт, но никто из водителей не откликнулся.

Карымсаков остановил одного водителя и вместе с ним помог отбуксировать застрявшую машину.

Мужчина выразил слова благодарности полицейским за оперативную помощь.



"По поручению начальника Департамента полиции Жамбылской области продолжается патрулирование на аварийно-опасных участках дорог региона. Ситуация на местах находится на личном контроле начальников районных отделов полиции. Сотрудники принимают меры по предупреждению ДТП, помогают застрявшим людям на дороге". Пресс-служба ДП Жамбылской области





Отметим, что 16 февраля на трассе в Акмолинской области застрял автобус с иностранцами.