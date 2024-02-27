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Водитель застрял на опасном перевале в Жамбылской области

помощь полицейских Фото: скриншот видео
В ходе патрулирования Кордайского перевала – опасного участка трассы Алматы – Ташкент, начальник РОП Алимхан Карымсаков заметил машину, которая слетела с трассы. В авто находился лишь водитель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, водитель не пострадал, но несколько часов стоял на трассе и пытался остановить попутный транспорт, но никто из водителей не откликнулся.

Карымсаков остановил одного водителя и вместе с ним помог отбуксировать застрявшую машину.

Мужчина выразил слова благодарности полицейским за оперативную помощь.

"По поручению начальника Департамента полиции Жамбылской области продолжается патрулирование на аварийно-опасных участках дорог региона. Ситуация на местах находится на личном контроле начальников районных отделов полиции. Сотрудники принимают меры по предупреждению ДТП, помогают застрявшим людям на дороге".Пресс-служба ДП Жамбылской области


Отметим, что 16 февраля на трассе в Акмолинской области застрял автобус с иностранцами.

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