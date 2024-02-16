Автобус с иностранцами застрял на трассе в Акмолинской области

В 23:25 на автодороге Екатеринбург – Алматы эвакуированы в пункт обогрева 71 человек. Среди них оказались и иностранцы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, граждане Таджикистана эвакуированы в пункты обогрева – Коррекционная школа интернат № 2 и школа-интернат при ОШ №6 г. Атбасаре.

"В медицинской помощи эвакуированные не нуждались. На место выезжали сотрудники ОЧС г.Атбасар старший инженер Диас Нурпейсов". Старший дознаватель Адиль Аманжолов

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана на 16 февраля объявлено штормовое предупреждение.