В Жамбылской области 300 автомобилей застряли на трассе

Фото: polisia.kz

В МВД сообщили, что на въезде на закрытый участок трассы Алматы-Ташкент-Термез в Кордайском районе Жамбылской области скопилось около 300 автомобилей, передает Zakon.kz

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