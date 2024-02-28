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В Жамбылской области 300 автомобилей застряли на трассе

В Жамбылской области 300 автомобилей застряли на трассе Фото: polisia.kz
В МВД сообщили, что на въезде на закрытый участок трассы Алматы-Ташкент-Термез в Кордайском районе Жамбылской области скопилось около 300 автомобилей, передает Zakon.kz

Участок дороги закрыт для всех видов транспортных средств из-за ураганного ветра, гололеда и ограниченной видимости на дороге.

В полиции отметили, что сотрудники Кордайского районного отдела организовали сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.

Ранее сообщалось, что трассы закрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды.


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Елена Вебер
Жамбылская область
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