В 275 км от Алматы снова зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение магнитудой 4,4 28 февраля в 07.17. Эпицентр находился на территории Китая в 275 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Энергетический класс: 9.9. Глубина: 5 км. Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях не поступало", – сообщили специалисты Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее сейсмолог высказался о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет.