В 275 км от Алматы снова зафиксировали землетрясение
Фото: wikimedia
Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение магнитудой 4,4 28 февраля в 07.17. Эпицентр находился на территории Китая в 275 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Энергетический класс: 9.9. Глубина: 5 км. Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях не поступало", – сообщили специалисты Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.
Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее сейсмолог высказался о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет.
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