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Сейсмолог о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет

сейсмолог Фото: gov.kz
Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил о том, что обстановка в Алматы стабильная, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на срочной пресс-конференции, посвященной сейсмической ситуации в городе.

"Обстановка стабильная. Никаких угроз на сегодняшний день не имеется. Все сейсмические станции, все пункты наблюдения работают в штатном режиме. Мониторинг ведется по видам наблюдения – гидрохимия, гидрология, GPS-наблюдения. Никаких аномалий не зафиксировано". Даулет Сарсенбаев

Ранее сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение. Более подробную информацию о ЧП можно прочитать здесь.

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