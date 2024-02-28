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Пожар произошел на территории зоны отдыха в Алматинской области: есть пострадавшие

Пожар произошел на территории зоны отдыха в Алматинской области, есть пострадавшие Фото: МЧС РК
В Алматинской области на территории зоны отдыха "Африка" из-за короткого замыкания электропроводов произошел пожар, два человека пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, 28 февраля 2024 года в 13:48 поступило сообщение о том, что в селе Байсерке Илийского района на территории зоны отдыха "Африка" произошло загорание контейнера на общей площади 66 кв. м.

"Принятыми мерами пожар был локализован в 14:29 и ликвидирован в 14:34. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. В результате пожара двое граждан, 1969 и 1978 года рождения, были госпитализированы в центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас причины пожара будут выяснять сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 27 февраля в городе Жанатас Жамбылской области произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарные вытащили из огня 53-летнего мужчину. 


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