Мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме в Жанатасе

Фото: Zakon.kz

27 февраля в городе Жанатас Жамбылской области произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарные вытащили из огня 53-летнего мужчину, сообщает Zakon.kz.

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