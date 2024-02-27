Мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме в Жанатасе
Фото: Zakon.kz
27 февраля в городе Жанатас Жамбылской области произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарные вытащили из огня 53-летнего мужчину, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЧС РК, пострадавший доставлен в больницу.
Отмечается, что на месте пожара работали два человека и одна единица техники.
"В спасательной операции участвовали: начальник ОЧС Сарысуского района Ж. Танабаев, начальник ПЧ-16 С. Исмайлов и командир отделения Н. Искаков", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже.
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