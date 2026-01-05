#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупный пожар произошел в зоне отдыха под Алматы: гостевой домик сгорел дотла

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 23:35 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области сотрудники МЧС 5 января оперативно ликвидировали пожар на территории зоны отдыха, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел в Талгарском районе, в Алатауском сельском округе. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачен гостевой домик.

Подразделения МЧС незамедлительно приступили к тушению. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован, распространения огня удалось избежать.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Грузовик вспыхнул на оживленном перекрестке в Астане.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Подростка, которого искали неделю, нашли в Алматы
00:02, 06 января 2026
Подростка, которого искали неделю, нашли в Алматы
Пожар произошел на территории зоны отдыха в Алматинской области: есть пострадавшие
21:45, 28 февраля 2024
Пожар произошел на территории зоны отдыха в Алматинской области: есть пострадавшие
Жители Туркестанской области чуть не сгорели в санатории
06:42, 01 декабря 2024
Жители Туркестанской области чуть не сгорели в санатории
