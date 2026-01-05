Крупный пожар произошел в зоне отдыха под Алматы: гостевой домик сгорел дотла

В Алматинской области сотрудники МЧС 5 января оперативно ликвидировали пожар на территории зоны отдыха, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел в Талгарском районе, в Алатауском сельском округе. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачен гостевой домик.

Подразделения МЧС незамедлительно приступили к тушению. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован, распространения огня удалось избежать.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

