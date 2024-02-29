Крыша строящейся высотки загорелась в Астане

В Астане 29 февраля произошел пожар на крыше 17-этажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, в 14:05 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу: ул. Толе би, 16. Поводом выезда стал звонок о том, что виден дым из новостройки.

"По прибытии установлено, что на кровле 17-этажного новостроящегося жилого комплекса происходит горение рубероида и утеплителя (минвата) на площади 10 кв. м. В 14.24 пожар локализован", – сказано в сообщении.

На месте задействованы 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

В 14:29 пожар ликвидировали. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

27 февраля в Астане произошел пожар в аэропорту. В результате 18 рейсов задерживались на вылет.