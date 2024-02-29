Незаконные госзакупки на 479 миллионов тенге отменили прокуроры Жамбылской области
Фото: gov.kz
Прокурорами Жамбылской области предотвращены незаконные государственные закупки на сумму 479 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Кордайского района в ходе анализа соблюдения местными исполнительными органами требований Закона "О государственных закупках" выявлен факт неверного определения заказчиком организатора государственных закупок по среднему ремонту автодороги областного значения на сумму 479 млн тенге. На основании акта прокурорского надзора данный конкурс отменен", – говорится в сообщении.
Тем самым предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств.
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