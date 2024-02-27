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Конкурсы о госзакупках на миллиард тенге отменили в Талдыкоргане

Конкурсы о госзакупках на миллиард тенге отменили в Талдыкоргане Фото: freepik
В Жетысуской области выявлены нарушения при проведении конкурсов о государственных закупках. В ведомстве 27 февраля 2024 года рассказали Zakon.kz детали расследования.

Согласно распространяемому сообщению, в Талдыкоргане отменены шесть конкурсов о государственных закупках на сумму свыше миллиарда тенге.

Как оказалось, заказчики необоснованно завышали квалификационные требования в конкурсных документациях, тем самым ограничивая и усложняя участие потенциальных поставщиков.

В другом случае, при объявлении конкурса на текущий ремонт улиц города на сумму свыше 500 млн тенге заказчик не уточнил наименования улиц, требующих ремонта и не предоставил дефектные акты, не определив сметную стоимость работ по каждой улице.

"Мерами прокуратуры заблаговременно предотвращены нарушения закона и обеспечен доступ субъектов бизнеса к открытому конкурсу".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

12 февраля 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал действующую систему госзакупок. Он поручил кардинально упростить и ускорить закупочные процедуры.

Глава правительства также отметил, что из-за действующей системы закупочные процедуры часто намеренно затягивают, из-за чего стопорится реализация новых проектов и развитие экономики.

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Анастасия Московчук
Жетысуская область Талдыкорган
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