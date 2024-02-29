Пожилая женщина потерялась и погибла в Костанае

Пропавшую 68-летнюю пенсионерку нашли мертвой в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Вечером бабушке стало плохо, и на скорой ее доставили в приемный покой. Там осмотрели, предложили стационар. Пожилая женщина отказалась. Сотрудники приемного покоя вызвали ей такси, она уехала на нем, но домой так и не пришла. Родные начали поиски.



Как пишут "Костанайские новости", всего в поисках участвовали 50 полицейских и 150 волонтеров. Нашли тело пропавшей неподалеку от дома без видимых признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

"По данному факту назначены соответствующие экспертизы", – прокомментировали в ДП по Костанайской области.

Ранее в полиции рассказали подробности о пропавшем алматинце, которого нашли мертвым.