Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В полиции рассказали подробности о пропавшем алматинце, которого нашли мертвым

В полиции рассказали подробности о пропавшем алматинце, которого нашли мертвым Фото: pxhere
21 февраля 2024 года 43-летний мужчина пропал после того, как вместе с братом покинул здание УП Наурызбайского района Алматы. Через неделю его нашли мертвым. В городской полиции Zakon.kz рассказали детали произошедшего.

В тот день, 21 февраля, врачи обратились в полицию с жалобой на пациента.

"В связи со скандалом с бригадой медиков и тем, что пациент не дает осмотреть себя и оказать ему помощь, со службы "103" в полицию поступил вызов об оказании содействия. После оказания врачами помощи мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района, после чего был передан родному брату".Пресс-служба ДП Алматы

Однако, как добавили в ведомстве, через два дня в полицию обратилась сестра мужчины и заявила о его пропаже.

"Пропавший был объявлен в розыск и проведены розыскные мероприятия. В результате поиска его тело без признаков насильственной смерти полицией было обнаружено в Карасайском районе Алматинской области".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Назначены экспертизы", – заключили стражи порядка.

В конце декабря 2023 года полиция Алматы девять дней разыскивала пропавшего 34-летнего Тимура Попова. Его нашли мертвым.

Читайте также

zakon.kz
Крыша строящейся высотки загорелась в Астане
КНБ задержал жителя Шымкента, подозреваемого в пропаганде терроризма через соцсети
КНБ задержал жителя Шымкента, подозреваемого в пропаганде терроризма через соцсети
Оперативники МВД за неделю задержали 87 разыскиваемых преступников
Оперативники МВД за неделю задержали 87 разыскиваемых преступников
Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: