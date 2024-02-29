В полиции рассказали подробности о пропавшем алматинце, которого нашли мертвым

21 февраля 2024 года 43-летний мужчина пропал после того, как вместе с братом покинул здание УП Наурызбайского района Алматы. Через неделю его нашли мертвым. В городской полиции Zakon.kz рассказали детали произошедшего.

В тот день, 21 февраля, врачи обратились в полицию с жалобой на пациента.

"В связи со скандалом с бригадой медиков и тем, что пациент не дает осмотреть себя и оказать ему помощь, со службы "103" в полицию поступил вызов об оказании содействия. После оказания врачами помощи мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района, после чего был передан родному брату". Пресс-служба ДП Алматы

Однако, как добавили в ведомстве, через два дня в полицию обратилась сестра мужчины и заявила о его пропаже.

"Пропавший был объявлен в розыск и проведены розыскные мероприятия. В результате поиска его тело без признаков насильственной смерти полицией было обнаружено в Карасайском районе Алматинской области". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Назначены экспертизы", – заключили стражи порядка.

В конце декабря 2023 года полиция Алматы девять дней разыскивала пропавшего 34-летнего Тимура Попова. Его нашли мертвым.