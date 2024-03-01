В Жамбылской области загорелся пассажирский автобус
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Жамбылской области на автодороге "Алматы-Ташкент" загорелся пассажирский автобус, сообщает Zakon.kz.
До прибытия пожарной части 29 пассажиров самостоятельно вышли из автобуса и выехали на попутном транспорте. Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
В работе были задействованы девять сотрудников и две единицы техники ДЧС.
28 февраля пожар произошел на территории зоны отдыха в Алматинской области: есть пострадавшие.
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