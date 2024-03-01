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В Жамбылской области загорелся пассажирский автобус

пожар в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 05:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Жамбылской области на автодороге "Алматы-Ташкент" загорелся пассажирский автобус, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарной части 29 пассажиров самостоятельно вышли из автобуса и выехали на попутном транспорте. Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В работе были задействованы девять сотрудников и две единицы техники ДЧС.

28 февраля пожар произошел на территории зоны отдыха в Алматинской области: есть пострадавшие.

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Алия Абди
Жамбылская область
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