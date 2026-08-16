Трехэтажный компьютерный клуб загорелся в Таразе

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В Таразе произошел пожар в трехэтажном здании игрового клуба на улице Ташкентской, сообщает Zakon.kz.

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение и сильное задымление. Спасатели незамедлительно приступили к тушению. "Силами подразделений пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Оперативными действиями спасателей не допущено распространение огня на расположенные рядом жилые дома. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – рассказали в МЧС. МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее в Жамбылской области произошел крупный пожар на мусорном полигоне.

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