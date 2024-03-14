Полиция ответила на петицию в защиту подозреваемой в "заказе" убийства своего мужа

В Казнете появилась петиция, в которой приводятся доводы в защиту жительницы ЗКО, задержанной по подозрению в попытке заказного убийства супруга. В полиции региона ответили на заявления, сообщает Zakon.kz.

Информация о задержании жительницы Аксая появилась 1 марта. По версии следствия, мотивом преступления послужило нежелание делить имущество и опеку над детьми.

"Намерения совершения этого преступления подтверждаются собранными доказательствами и материалами. Подозреваемые – заказчица и организатор – арестованы", – утверждают в пресс-службе ДП ЗКО.

Между тем в Сети появилась петиция, в которой утверждается, что подозреваемая развелась с потерпевшим в 2013 году, она является единственным владельцем имущества, была вынуждена скрываться от бывшего мужа с апреля 2023 года после того, как он довел ее до самоубийства. Также в петиции говорится, что бывший муж неоднократно угрожал ее семье, нарушал закон и привлекался к уголовной ответственности и т. д. В итоге в петиции требуют привлечь потерпевшего к уголовной ответственности по нескольким статьям.

В пресс-службе ДП ЗКО 14 марта прокомментировали указанные факты.

"В ответ на публикации о якобы доведении заказчицы до самоубийства, угрозах мужа, его плохом отношении с детьми, избиении ее и сотрудников полиции потерпевшим, принадлежности его к "криминалу" и одновременном сотрудничестве с правоохранителями и др., а также бездействии в отношении него полиции, сообщаем следующее: в 2023 году подозреваемая была доставлена в больницу из-за отравления лекарствами. Однако в ходе сбора материала от нее в полицию поступило заявление об отсутствии претензий к кому-либо. Потерпевший является лицом с особыми потребностями и перемещается с помощью инвалидной коляски. Доводы в части избиения подозреваемой, а также сотрудников полиции мужем были проверены УСБ ДП ЗКО и своего подтверждения не нашли. Обращений в медучреждения с телесными повреждениями подозреваемой в июне 2023 года также не зарегистрировано", – сказано в пресс-релизе.

В полиции подтвердили, что на основании обращения в полицию мужчину привлекали к административной ответственности. Также было вынесено защитное предписание на 30 суток. Нарушений защитного предписания не имелось.

"У дочери потерпевшего были обращения в травмпункт с ушибами 21.08.2022 года и 06.09.2023 года, однако они не связаны с отцом, а имеют бытовой характер, что также подтверждается пояснениями девочки. Касательно грубого разговора мужчины с дочерью в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Кроме того, для проверки эмоциально-психологического состояния детей, их условий проживания и обучения, осуществлен выезд уполномоченного по правам ребенка по ЗКО и независимых психологов", – заявили в ДП ЗКО.

В связи с вышеуказанным полиция заявляет о безосновательности обвинений в бездействии с их стороны.

1 марта ДП региона сообщал, что при задержании подозреваемых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие вину. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.