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КНБ задержал алматинца с мефедроном на 150 миллионов тенге

КНБ задержал алматинца с мефедроном на 150 миллионов тенге Фото: пресс-служба КНБ РК
Департамент Комитета национальной безопасности по Алматинской области пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, 6 февраля 2024 года в частном доме вблизи Алматы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1995 года рождения.

"В ходе обыска изъято свыше 8 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 40 тысячам разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления". Пресс-служба КНБ РК
КНБ задержал алматинца с мефедроном на 150 миллионов тенге

Фото: пресс-служба КНБ РК

Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге.

Также отмечено, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

КНБ задержал алматинца с мефедроном на 150 миллионов тенге

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению".Пресс-служба КНБ РК

Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности перекрыли канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан.

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Анастасия Московчук
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