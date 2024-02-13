КНБ задержал алматинца с мефедроном на 150 миллионов тенге
Фото: пресс-служба КНБ РК
Департамент Комитета национальной безопасности по Алматинской области пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.
По данным Комитета, 6 февраля 2024 года в частном доме вблизи Алматы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1995 года рождения.
"В ходе обыска изъято свыше 8 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 40 тысячам разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления". Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге.
Также отмечено, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению".Пресс-служба КНБ РК
Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности перекрыли канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан.
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