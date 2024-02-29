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В Актау полицейский на служебном авто попал в ДТП

В Актау полицейский на служебном авто попал в ДТП Фото: Zakon.kz
29 февраля 2024 года возле международного аэропорта Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной машины. В пресс-службе полиции Мангистауской области Zakon.kz рассказали детали инцидента.

По данным регионального ведомства, инспектор батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и столкнулся с Opel Astra.

В свою очередь, очевидцы заявляют, что машина снесла столб освещения и вылетела на встречную дорогу.

"В результате ДТП сотрудник полиции обратился в областную больницу после оказания медицинской помощи отпущен домой".Пресс-служба ДП Мангистауской области

Также сказано, что виновный привлечен к административной ответственности.

14 января 2024 года в Алматы произошла авария с участием полиции : двух сотрудников забрали на "скорой".

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Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область
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