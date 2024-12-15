Бабушка пострадала во время пожара в Караганде

Фото: скриншот видео

15 декабря в Караганде по улице Дюсембекова в одном из жилых домов на втором этаже произошел пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.

Пламя охватило кухонную мебель, а густой дым быстро распространился по подъезду. "Пожарный-спасатель Наиль Асадуллин из пожарной части №7 который жил в этом доме позвонил в экстренную службу и не раздумывая, начал эвакуировать людей. Пожар полностью ликвидирован. Силами МЧС при помощи спасательных колпаков спасено шесть человек, из них двое детей". Пресс-служба МЧС РК Медики ЦМК МЧС РК на месте пожара оказали первую медицинскую помощь 75-летней бабушке, которая отказалась от госпитализации. Ранее сообщалось, что пожар в общественной бане в Жамбылской области охватил 320 квадратных метров.

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