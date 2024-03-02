В Семее мужчина с ножом преследовал девочку и ранил полицейского

Полицейский из Семея получил ножевые ранения, спасая девочку от преследователя, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, днем 29 февраля 2024 года 13-летняя девочка позвонила в полицию и заявила, что неизвестный мужчина ее преследует.

Оператору 102 ребенок пояснил, что ожидает в магазине, боится выйти. Прибывшие на вызов участковые инспектора полиции заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на них.

Далее, по данным пресс-службы ведомства, отвлекая агрессивного мужчину, полицейские по рации запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции.

"При выходе из служебного автотранспорта для пресечения противоправных действий патрульный Асхат Ахатов был подвергнут нападению преступника, который нанес ножевое ранение стражу порядка. Несмотря на это, раненый сотрудник, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника", – сказано в сообщении.

Раненый полицейский, получивший три ранения в голову, был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции", – заключили стражи порядка.

29 февраля 2024 года возле Международного аэропорта Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной машины. Инспектор батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и столкнулся с Opel Astra.