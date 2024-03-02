Крупной утечкой питьевой воды у здания акимата возмущены жители села Мангистау

Жители села Мангистау уверяют, что перед зданием администрации из-под земли уже второй месяц фонтанирует вода. Люди переживают, что огромные объемы воды утекают вникуда, сообщает Zakon.kz.

Жители села недоумевают по поводу того, кто будет платить за эти потери.

"В регионе дефицит воды, а прямо перед носом у чиновников столько времени вода течет просто так", – рассказал один из сельчан порталу "Лада".

Между тем, в пресс-службе акимата Мунайлинского района заявили, что 29 февраля действительно "выяснилось, что возникла проблема с водопроводом питьевой воды". На данный момент получены необходимые материалы. К устранению аварии коммунальщики планируют приступить в понедельник, 4 марта.





Отметим, что министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в мажилисе 15 февраля рассказал о планах ввести дифференцированный тариф на воду в Казахстане.

