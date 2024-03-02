30 человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны

Фото: Zakon.kz

2 марта в 18:38 подразделения ДЧС г. Астаны выехали по адресу ул. Нажмиденова, дом 39 на возгорание квартиры на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.

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