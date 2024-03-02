30 человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны
Фото: Zakon.kz
2 марта в 18:38 подразделения ДЧС г. Астаны выехали по адресу ул. Нажмиденова, дом 39 на возгорание квартиры на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, создалось сильное задымление.
"Силами столичных огнеборцев на данный момент спасено 30 человек, из них 15 детей, эвакуировано 38 человек, из них 15 детей. В тушении пожара задействовано 29 человек личного состава и восемь единиц техники столичного ДЧС", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар был потушен в 19:29 на площади 30 кв. м.
"На месте пожара для обогрева жильцов дома находится КУНГ СПЧ-6 и два автобуса местных исполнительных органов", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в пожаре в многоэтажном доме Караганды.
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