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Происшествия

Восемь человек спасли из пожара в Алматы

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
Пожарные расчеты Бостандыкского района оперативно выехали на сообщение о возгорании в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Клочкова, передает Zakon.kz.

Как пояснили в МЧС 4 июля 2026 года, по прибытии первых подразделений было установлено, что квартира полностью охвачена огнем. Из-за интенсивного горения густой дым быстро распространился на верхние этажи.

"Для обеспечения доступа к очагу пожара спасателям пришлось вскрыть запертую дверь с использованием специального инструмента. В ходе проведения спасательных работ сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома в безопасное место. С применением спасательных капюшонов из задымленной зоны были спасены восемь человек", – рассказали пожарные.

Еще два человека были переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Между тем 3 июля в Астане спасатели ликвидировали возгорание в СПА-салоне, расположенном в жилом 12-этажном доме в районе Нура на улице К. Мухамедханова.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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