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Астанчанин поблагодарил пожарного за спасение четырехмесячного ребенка

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 21:29 Фото: pixabay
Четырехмесячного ребенка от пожара в многоэтажном жилом доме спас пожарный СПЧ-1 Максат Лесхан. Астанчанин призвал руководство Министерства по ЧС отметить героя, сообщает Zakon.kz.

Видео с благодарностью опубликовано в Telegram.

"Особую признательность выражаю парню по имени Максат. Этот человек, который по нашему указанию пошел и спас четырехмесячного ребенка, вытащил его из пожара. Уважаемые министр и замминистра, прошу вас оказать ему благодарность и наградить его", – заявил астанчанин.


Ранее сообщалось, что 30 человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны.

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