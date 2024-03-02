Астанчанин поблагодарил пожарного за спасение четырехмесячного ребенка
Фото: pixabay
Четырехмесячного ребенка от пожара в многоэтажном жилом доме спас пожарный СПЧ-1 Максат Лесхан. Астанчанин призвал руководство Министерства по ЧС отметить героя, сообщает Zakon.kz.
Видео с благодарностью опубликовано в Telegram.
"Особую признательность выражаю парню по имени Максат. Этот человек, который по нашему указанию пошел и спас четырехмесячного ребенка, вытащил его из пожара. Уважаемые министр и замминистра, прошу вас оказать ему благодарность и наградить его", – заявил астанчанин.
Ранее сообщалось, что 30 человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны.
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