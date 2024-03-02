Смертельная авария с участием мусоровоза произошла в Алматы

Около 17:30 в Алматы по Илийскому тракту произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Мусоровоз марки КАМАЗ поворачивал на лево к Илийскому тракту с небольшой улочки от прилегающей территории, чтобы двигаться по тракту в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

В этот момент в северном направлении двигался автомобиль Toyota Celica. Предполагается, что водитель не ожидал увидеть КАМАЗ, не смог вовремя среагировать и допустил столкновение.

Фото: Zakon.kz

В итоге Toyota протаранила бок мусоровоза.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы увидели, что из-под капота машины повалил пар, быстро среагировали и извлекли из искореженного автомобиля пострадавшего водителя Toyota.

Фото: Zakon.kz

Люди на всякий случай подготовили и огнетушители, но они не понадобились.

Фото: Zakon.kz

Между тем, до приезда медиков 23-летний водитель Toyota скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

Криминалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

Назначены соответствующие экспертизы.