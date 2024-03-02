Смертельная авария с участием мусоровоза произошла в Алматы
Мусоровоз марки КАМАЗ поворачивал на лево к Илийскому тракту с небольшой улочки от прилегающей территории, чтобы двигаться по тракту в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
В этот момент в северном направлении двигался автомобиль Toyota Celica. Предполагается, что водитель не ожидал увидеть КАМАЗ, не смог вовремя среагировать и допустил столкновение.
Фото: Zakon.kz
В итоге Toyota протаранила бок мусоровоза.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы увидели, что из-под капота машины повалил пар, быстро среагировали и извлекли из искореженного автомобиля пострадавшего водителя Toyota.
Фото: Zakon.kz
Люди на всякий случай подготовили и огнетушители, но они не понадобились.
Фото: Zakon.kz
Между тем, до приезда медиков 23-летний водитель Toyota скончался на месте.
Фото: Zakon.kz
Криминалисты выясняют все обстоятельства ДТП.
Фото: Zakon.kz
Назначены соответствующие экспертизы.