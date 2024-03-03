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В Шымкенте автомобиль на большой скорости влетел в дерево

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 14:07 Фото: скриншот видео
Жуткое ДТП произошло в Шымкенте – в ночь на 2 марта по улице Алпысбаева автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП серьезно пострадали три человека, пишет Otyrar.

По словам очевидцев, перед столкновением водитель авто потерял управление.


От удара люди оказались зажаты деформированным кузовом авто. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли пострадавших из искореженного автомобиля.⠀

Водитель и девушка, сидевшая на заднем сидении, доставлены с травмами в больницу. Пассажир, который в момент аварии сидел на переднем сидении, госпитализирован в реанимацию, пишет издание.

В департаменте полиции города сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.

Также смертельная авария с участием мусоровоза произошла в Алматы.

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