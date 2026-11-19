В Жезказгане пожарные спасли человека из горящей квартиры

Фото: Zakon.kz

В Жезказгане области Улытау произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Сейфуллина. Возгорание началось в квартире на втором этаже, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачены мебель и домашние вещи. Спасатели оперативно приступили к тушению и успели эвакуировать из опасной зоны одного человека. Пожар полностью потушили. Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС. Ранее сообщалось, что в Астане загорелся грузовик.

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