В Жезказгане пожарные спасли человека из горящей квартиры
Фото: Zakon.kz
В Жезказгане области Улытау произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Сейфуллина. Возгорание началось в квартире на втором этаже, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачены мебель и домашние вещи. Спасатели оперативно приступили к тушению и успели эвакуировать из опасной зоны одного человека.
Пожар полностью потушили. Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.
Ранее сообщалось, что в Астане загорелся грузовик.
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