Алматинца застрелили во время криминальной разборки: подозреваемого нашли спустя пять лет

В Абайской области полиция задержала подозреваемого в участии в организованной преступной группе и убийстве, совершенном пять лет назад в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Сотрудники департамента полиции Абайской области, с привлечением бойцов спецподразделения, задержали участника ликвидированной ранее организованной преступной группы, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", – сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данным ведомства, в 2019 году во время криминальной разборки застрелили 40-летнего жителя города Алматы. На тот момент скрыться от правосудия удалось только одному члену группировки.

"Он на протяжении пяти лет всячески скрывался от органов правопорядка. 27 февраля этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в Урджарском районе. Кроме того, у задержанного был изъят боевой пистолет ТТ с патронами", – рассказали подробности в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.





В январе 2024 года правоохранительные органы раскрыли статистику по ликвидированным в 2023 году ОПГ.