Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматинца застрелили во время криминальной разборки: подозреваемого нашли спустя пять лет

Задержали участника ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:09 Фото: Polisia.kz
В Абайской области полиция задержала подозреваемого в участии в организованной преступной группе и убийстве, совершенном пять лет назад в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Сотрудники департамента полиции Абайской области, с привлечением бойцов спецподразделения, задержали участника ликвидированной ранее организованной преступной группы, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", – сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данным ведомства, в 2019 году во время криминальной разборки застрелили 40-летнего жителя города Алматы. На тот момент скрыться от правосудия удалось только одному члену группировки.

"Он на протяжении пяти лет всячески скрывался от органов правопорядка. 27 февраля этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в Урджарском районе. Кроме того, у задержанного был изъят боевой пистолет ТТ с патронами", – рассказали подробности в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


В январе 2024 года правоохранительные органы раскрыли статистику по ликвидированным в 2023 году ОПГ. 

Читайте также

Видео с &quot;нападением&quot; на следователя по делу Бишимбаева прокомментировали в полиции Астаны
Видео с "нападением" на следователя по делу Бишимбаева прокомментировали в полиции Астаны
афтершок, Алматы, землетрясение
Афтершок почувствовали алматинцы
ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется
ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется
Ирина Капитанова
Абайская область ДП Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: