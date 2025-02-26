Двойное убийство: казахстанца спустя шесть лет нашли в другой стране

В Кыргызстане задержали казахстанца, подозреваемого в совершении двойного убийства несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 февраля рассказали в МВД РК.

"В результате взаимодействия МВД Казахстана с правоохранительными органами Кыргызской Республики в городе Бишкеке задержан 33-летний гражданин нашей страны, который скрывался от правосудия после совершения двойного убийства в городе Балхаше в 2018 году", – сказано в сообщении.

Подозреваемый водворен в ИВС. Решается вопрос его экстрадиции в Казахстан.

19 февраля Генеральная прокуратура РК рассказала об экстрадиции из России казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение вымогательства и мошенничества в составе организованной преступной группы.