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События

Двойное убийство: казахстанца спустя шесть лет нашли в другой стране

В Кыргызстане задержали казахстанца, более шести лет скрывавшегося после двойного убийства, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:44 Фото: МВД РК
В Кыргызстане задержали казахстанца, подозреваемого в совершении двойного убийства несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 февраля рассказали в МВД РК.

"В результате взаимодействия МВД Казахстана с правоохранительными органами Кыргызской Республики в городе Бишкеке задержан 33-летний гражданин нашей страны, который скрывался от правосудия после совершения двойного убийства в городе Балхаше в 2018 году", – сказано в сообщении.

Подозреваемый водворен в ИВС. Решается вопрос его экстрадиции в Казахстан.

19 февраля Генеральная прокуратура РК рассказала об экстрадиции из России казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение вымогательства и мошенничества в составе организованной преступной группы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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