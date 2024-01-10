Убийства и вымогательства: 15 особо опасных ОПГ ликвидировали в Казахстане

В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 10 января 2024 года, рассказали о мерах по борьбе с организованной преступностью в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, комитетом реализуются комплексные меры по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны организованных форм преступности.

"В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп. При обысках у членов этих группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотические вещества и иные вещественные доказательства их противоправных деяний", – говорится в сообщении.

Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержаны 98 человек, из которых осуждены 40.

"По остальным еще проводятся досудебные расследования". Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.

4 января 2024 года стало известно, что сотрудники КНБ Казахстана задержали мужчину, подозреваемого в пропаганде идей терроризма. Подробности здесь.