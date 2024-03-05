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Костанайские огнеборцы ликвидировали пожар в дачном жилом доме

Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 06:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером четвертого марта костанайские огнеборцы ликвидировали пожар в дачном жилом доме садоводческого общества "Садовод-Строитель", сообщает Zakon.kz.

При ликвидации пожара в дачном жилом доме садоводческого общества "Садовод-Строитель" огнеборцы эвакуировали три газовых баллона по 27 л.

Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 06:07

Фото: пресс-служба МЧС РК

Площадь пожара составила 80 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов. Пожар ликвидирован в 17:21.

29 февраля в селе Федоровка Костанайской области в частном доме 33-летняя женщина и трое детей получили отравление угарным газом легкой степени.

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Алия Абди
Костанайская область
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