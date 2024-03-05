Вечером четвертого марта костанайские огнеборцы ликвидировали пожар в дачном жилом доме садоводческого общества "Садовод-Строитель", сообщает Zakon.kz.

При ликвидации пожара в дачном жилом доме садоводческого общества "Садовод-Строитель" огнеборцы эвакуировали три газовых баллона по 27 л.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Площадь пожара составила 80 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов. Пожар ликвидирован в 17:21.

29 февраля в селе Федоровка Костанайской области в частном доме 33-летняя женщина и трое детей получили отравление угарным газом легкой степени.